Marcos Toledo vence em sua categoria no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2024

DA REDAÇÃO- O Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em Lauro de Freitas, na Bahia, entre os dias 11 e 15 de setembro, foi marcado por disputas emocionantes e um alto nível técnico entre os atletas de todo o país. O evento reuniu os melhores atletas da modalidade. Realizado em seis tatames simultâneos montado na Arena de Esportes Bahia, a competição é considerada a mais importante do calendário nacional, valendo 20 pontos no Ranking Nacional e vaga para o Grand Slam de Taekwondo de 2025 onde será disputado a vaga para seleção da modalidade.

O Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo 2024 foi organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), em parceria com a Federação Baiana de Taekwondo (Febt), a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e contou com a participação de 1200 atletas das 27 unidades federativas do Brasil.

Caratinga foi representada pelo técnico Mario Toledo Junior que fez parte dos técnicos que atuaram por Minas Gerais e o atleta Marcos Toledo de Souza que lutou por Minas Gerais na categoria adulto até 68 kg. Depois de quatro lutas contra atletas dos estados Rio Grande do Norte, Alagoas, Espírito Santo e São Paulo com quem fez a final, Marcos se sagrou campeão brasileiro da categoria ficando em primeiro lugar no ranking nacional. O técnico Mario Toledo ressaltou que Marcos teve um desempenho excepcional, sua dedicação e esforço durante as lutas foram notáveis. Marcos agradece a todos que de alguma forma contribuíram para essa Vitória.

Marcos Toledo de Souza e Mario Toledo Junior são beneficiários do Programa Bolsa Atleta de Caratinga e representam o município em competições nacionais e internacionais.