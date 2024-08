Marcos Toledo de Souza é campeão na Copa Regional Sudeste de Taekwondo

DA REDAÇÃO- No último final de semana (29/07), o atleta Marcos Toledo de Souza sagrou-se campeão da Copa Regional Sudeste de Taekwondo na Modalidade Kuirogui (luta) categoria faixa preta adulto até 68kg.

O evento ocorreu no Rio de Janeiro no Centro de Educação Física Almirante Nunes (CEFAN), na sede da Marinha sob a organização da CBTKD-Confederação Brasileira de Taekwondo, coorganização e apoio da Federação de Taekwondo do Estado do Rio de Janeiro – FTKDERJ. A Copa Regional Sudeste é uma competição classificatória para o Grand Slam de Taekwondo, que abre vagas para a seleção Brasileira da modalidade. O evento reuniu atletas de todos os estados da região Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerias e Espirito Santo).

Com a vitória, Marcos, além de garantir pontos no Ranking Nacional, já assegurou a vaga na disputa do Grand Slam 2025. Marcos ainda disputará o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, em Lauro de Freitas –BA, nos dias 11 a 15 de setembro, evento que reúne os melhores atletas do Brasil. Marcos faz parte da Seleção Mineira de Taekwondo, que representará Minas Gerais no evento, já em novembro participará da Copa do Brasil que será realizada em Jaraguá do Sul – SC.

Marcos agradece a todos que contribuíram para sua vitória, em especial seu técnico Mario Toledo Junior.

Marcos Toledo de Souza e Mario Toledo Junior são beneficiários do Programa Bolsa Atleta de Caratinga e representam o município em competições nacionais e internacionais.