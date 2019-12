Márcio da Uni e Paz é eleito empresário do ano pela Acic Caratinga

CARATINGA- Márcio Eduardo Costa, proprietário do Grupo Uni e Paz, foi eleito empresário do ano pela Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic). O empresário foi escolhido após deliberação da diretoria da associação, composta Leonardo Sathler (presidente), Jena Lacerda (1° vice-presidente) e Antônio Salim (2° vice-presidente).

Há mais de 20 anos, a Associação Comercial realiza homenagem ao empresário do ano. O presidente Leonardo Sathler explica os critérios que levaram ao nome de Márcio da Uni e Paz. “Selecionamos três empresários, ouvimos nossos associados, depois submetemos esses três nomes à diretoria que faz esse apontamento, com base nos serviços prestados por esse empresário/empresa e levando em consideração o tempo de mercado que ele tem. Nesse ano, especificamente, a diretoria deliberou e indicou o Márcio”.

Márcio é reconhecido pelo trabalho realizado à frente do Grupo Uni e Paz e, recentemente, se sensibilizou com a reabertura do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, firmando uma parceria com a unidade para que os associados tivessem acesso a um programa de benefícios em procedimentos hospitalares.