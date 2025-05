Zânia Faria leva demandas de Santa Rita de Minas a Brasília

DA REDAÇÃO- Santa Rita de Minas esteve representada com protagonismo na 24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada entre os dias 19 e 22 de maio, na Capital Federal. A prefeita Zânia Faria integrou a comitiva mineira ao lado de centenas de prefeitos e de mais de 2,5 mil representantes do Estado, incluindo o governador Romeu Zema (Novo), demonstrando que, mesmo sendo um município de pequeno porte, Santa Rita tem voz ativa e sabe onde buscar recursos e parcerias para transformar a realidade local.

Com o tema “Autonomia municipal: a força que transforma o Brasil”, a Marcha discutiu pautas essenciais para o fortalecimento das gestões municipais. Um dos pontos centrais foi o apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023 — conhecida como PEC da Sustentabilidade Fiscal — que promete impactar positivamente os municípios com quase R$ 700 bilhões.

Zânia Faria destacou a importância de marcar presença nos debates em Brasília e de levar as demandas de municípios como Santa Rita de Minas. “Viemos para uma reunião com as relações institucionais do governo federal. É importante entender as necessidades dos municípios que são pequenos. Sou prefeita de um município de 8 mil habitantes, então nós sabemos das dificuldades para que os programas sociais cheguem até o nosso município. Nós viemos reivindicar também os nossos direitos, defender os direitos dos nossos munícipes. Então Brasília é isso, Brasília é chegar, é argumentar, é mostrar que nós também temos vida, nós também temos existência”, afirmou a prefeita.

Além da participação nos debates da Marcha, Zânia Faria teve uma agenda estratégica no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. No encontro, ela reafirmou o compromisso da administração municipal com os produtores locais, buscando apoio e parcerias para fortalecer a agricultura familiar — setor que tem papel fundamental na economia e na cultura do município. “Santa Rita de Minas tem muito potencial no campo. Queremos garantir mais dignidade e oportunidade para quem vive da agricultura familiar, com políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável”, reforçou a gestora.