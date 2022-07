Mara Sampaio participa do Conectados com Marcy Lopes

Cantora está num quadro do programa do Faustão

CARATINGA – Nascida em Caratinga, mas morando no distrito de Dom Corrêa, zona rural de Manhuaçu, a cantora sertaneja Mara Sampaio tem alçado voos para São Paulo. É que a cantora de voz inconfundível está participando do quadro “A hora da decisão” quadro para cantores no programa do Faustão.

Mara esteve no Conectados com Marcy Lopes, e contou um pouco de sua vida pessoal, da paixão pela música sertaneja, e também de sua carreira. Mara Sampaio não deixou de cantar sua composição autoral, “Conselho de Mulher” e cantou também “Vida Vazia”, de Bruno e Marrone, música que se apresentou no programa do Faustão.

Para conferir tudo que aconteceu no programa, basta acessar as plataformas digitais do DIÁRIO DE CARATINGA, Facebook, YouTube e Instagram.

O Conectados com Marcy Lopes conta com as parcerias do Hotel GO IN, Regis Pizzaria Caratinga e MIX BBQ Caratinga.