Máquinas chegam ao distrito de São José do Peixe para atender a comunidade

INHAPIM – Após a contratação emergencial de máquinas pesadas para dar uma resposta ágil aos estragos causados pelas chuvas dos últimos dias, a prefeitura de Inhapim celebra a chegada das máquinas no distrito de São José do Peixe, divisa do município de Inhapim com o município de Alvarenga.

De acordo com o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, as máquinas contratadas pelo município foram desobstruindo estradas e atendendo os moradores da região que estavam impedidos de transitarem devido às quedas de barreiras, seja na estrada principal ou nas vias secundárias.

“Neste primeiro momento estamos nos dedicando em promover acessibilidade a todos os distritos inhapinhenses pelas vias principais, em segundo plano estamos nos dirigindo para as rotas que compõe as linhas do transporte escolar do município, assim conseguimos atender 90% dos nossos munícipes, pois não é só com quedas de barreiras que estamos lidando, pontes também estão sendo recuperadas para que o trabalho fique completo”, informou o prefeito Marcinho.

A Secretaria de Obras mantém toda atenção voltada para a recuperação da trafegabilidade nas estradas vicinais do município, para que os produtores rurais não percam sua produção e tenha como escoá-la o mais breve possível. “Esperamos que os prejuízos sejam zero, e estamos correndo contra o tempo para que os nossos agricultores não tenham perda na produção por conta de acessibilidade em nossas estradas, principalmente no que tange a produção de leite e gado de corte nas regiões de São Tomé, Tabajara, Bom Jesus do Rio Preto, São José do Peixe, Itajutiba Novo Horizonte, Jerusalém, Macadame e Santo Antônio do Alegre, bem como, de legumes, frutas e hortaliças na região do Córrego São Silvestre, Januários e Brás”, disse o secretário municipal de Obras, Welisson Abrantes Martins.

Vale lembrar que outras frentes de trabalho compostas por máquinas e operários estão em campo concentradas nos distritos de Bom Jesus do Rio Preto, Tabajara, Alegre, São Silvestre, Novo Horizonte, Macadame e Jerusalém.

Assessoria de Comunicação