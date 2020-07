MAPEAMENTO CULTURAL

Prefeitura de Bom Jesus do Galho inicia cadastro para recebimento do auxílio emergencial garantido pela Lei Aldir Blanc

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura de Bom Jesus do Galho, por meio do seu Departamento de Cultura e Turismo, está cadastrando artistas, grupos, instituições, coletivos culturais e profissionais de arte em geral, além de espaços destinados a atividades artísticas do município para serem contemplados com o auxílio emergencial garantido pela Lei Aldir Blanc.

O município vai receber o valor R$128 mil a ser distribuído entre essas categorias.

Na noite de domingo (26), o secretário de Cultura, Odair Ribeiro (Zezão), lançou o projeto nas redes sociais da Prefeitura. A Secretaria de Cultura iniciou nesta segunda-feira (27) o mapeamento de artistas, espaços, grupos, instituições ou coletivos culturais que atuam em Bom Jesus do Galho.

A Lei Aldir Blanc considera como trabalhadores da cultura os artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, trabalhadores de oficiais culturais e professores de escolas de arte e capoeira.

Em relação ao subsídio para manutenção de espaços, pequenas empresas e organizações comunitárias, segundo o texto da Lei Aldir Blanc, se enquadram nessa categoria os teatros, livrarias, sebos, ateliês, feiras, circos, produtoras de cinema, e outros, desde que tenham gestão independente.

SERVIÇO

As inscrições são feitas on-line, até o dia 7 de agosto de 2020, pelos links:

Para artistas:

https://docs.google.com/forms/d/1JJTCEu5qo-q-o7iNY9G_HZkBshaYlU1RSp-f1MqJu_o/edit?usp=sharing

Para espaços culturais: https://docs.google.com/forms/d/15sMnO8hsdCOkpi-WXMUmm8YkmvZ5sHOqqCFvmOj0qFA/edit?usp=sharing

Para quem não tem acesso à internet, o Departamento está disponibilizando formulários em unidades do Cras e de Saúde do município.