MANIFESTAÇÕES DE 7 DE SETEMBRO Chitão convida população para participar e fala dos objetivos do evento

CARATINGA – Em muitas cidades brasileiras haverá manifestação na próxima terça-feira (7 de setembro). E Caratinga está se preparando para esse evento. Segundo informações, as manifestações são em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Luiz Pereira dos Reis Filho, o ‘Chitão’, um dos líderes do movimento em Caratinga, o evento será iniciado às 9h e ainda não foi determinado um horário para o seu término, podendo durar até três dias. “Obviamente que as maiores concentrações serão em Brasília (DF) e São Paulo (SP), mas esperamos fazer a nossa parte”, comenta Chitão, destacando que a manifestação tem um caráter pacífico.

Conforme Chitão, a manifestação segue a tendência nacional, “contra a ações do STF (Supremo Tribunal Federal) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral)”. Ele avalia que o movimento ainda apoia as causas dos caminhoneiros, pecuarista e agricultores. “Essa é nova base inicial”, frisa Chitão.

Chitão recorda que desde a campanha presidencial em 2018 é um dos líderes deste movimento. “Temos conosco vários segmentos. Quando pegamos para liderar é que temos um objetivo maior para a cidade, para o estado e para o Brasil”.

Sobre o evento em Caratinga, Chitão fala que a cidade segue uma tendência observada em outras regiões. “Quinta-feira (2) estive na Bahia e vi que as cidades estão se mobilizando. Várias cidades da região irão fazer. Então Caratinga está nesse rol. Podemos observar que até outdoors já estão espalhados pela cidade e temos carro de som fazendo a divulgação”.

A respeito da estrutura, Chitão informa que será distribuída água para os participantes e haverá a instalação de banheiro de químicos. Como a organização espera contar com a participação de caminhoneiros serão disponibilizadas até refeições.

Para finalizar, Chitão faz o seu convite: “Que vistam o verde e amarelo. Estão programados louvores. Queremos trazer as pessoas para rua. Não tem nada a ver com a questão partidária, pois trata-se de uma questão de nossa liberdade”.