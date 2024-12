Manhumirim recebe o Selo SEBRAE de Referência em Atendimento 2024

DA REDAÇÃO – O prefeito de Manhumirim, Serginho Borel, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Captação de Recursos, Uelisson Júnior do Nascimento receberam nesta terça-feira (3), no Centro Cultural Yves Alves, em Tiradentes (MG), o Selo SEBRAE de Referência em Atendimento – 2024, e a medalha de Bronze, entre 97 Salas do Empreendedor e Pontos parceiros.

O Selo de Referência é um reconhecimento do SEBRAE pelo trabalho desenvolvido no município, e visa valorizar o desempenho dos atendentes da rede estendida.

A premiação contou com atendentes, agentes de desenvolvimento, prefeitos e secretários municipais, consultores e os gestores do Sebrae.

O número e a qualidade no atendimento estão entre os critérios para o recebimento do Selo.

A assistente do SEBRAE (MG), Agência de Manhuaçu, Fernanda Mota, grande incentivadora da Sala de Manhumirim e o gerente regional do SEBRAE, João Roberto, também estiveram presentes no evento de premiação.

Segundo o prefeito Serginho Borel, foi uma tarde dedicada ao reconhecimento do trabalho realizado através da parceria da Prefeitura – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Captação de Recursos, que tem Uelisson Júnior do Nascimento como secretário e Ligia de Souza Franco, como atendente, realizando assim, um grande trabalho em prol do empreendedorismo local.

“Isso só nos incentiva a seguir em frente, apoiando, trabalhando por aqueles que lutam no dia a dia, empreendendo e gerando emprego e renda.” Destacou o prefeito, agradecendo ao SEBRAE pelo reconhecimento.

A Sala Mineira do Empreendedor de Manhumirim desenvolve diversas ações, como por exemplo: abertura de MEI, orientações, cursos, palestras e oficinas. Uma atuação elogiada pelos empreendedores, empresários e produtores rurais do município.

Valdir Vieira / Fotos Gilberto Motta