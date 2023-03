Manhumirim: ação conjunta prende suspeito de homicídio e dois envolvidos com o tráfico de drogas

Nesta terça-feira (28/02), policiais civis e militares de Manhumirim cumpriram mandado de prisão preventiva de um indivíduo de 23 anos, suspeito de participar do homicídio de um homem de 46 anos no dia 18 de novembro de 2022. O crime estaria relacionado ao tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi encontrada morta em sua residência, alvejada por disparos de arma de fogo, sendo que em função de tais fatos foi instaurado Inquérito Policial para apuração da autoria, circunstâncias e motivação do crime, razão pela qual a Delegada da Comarca representou pela prisão preventiva do suspeito e por buscas domiciliares em outros locais de Manhumirim.

Durante buscas em um dos imóveis foi encontrada considerável quantidade de entorpecente (maconha e cocaína), razão pela qual foi efetuada a prisão de outro homem de 23 anos e de uma mulher de 20 anos – proprietários da residência – pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os três autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Manhumirim e, posteriormente, ao sistema prisional, onde se encontram à disposição da Justiça.

Com informações da Polícia Civil

Fonte : Portal Caparaó