Manhuaçuense representará o Brasil na Olimpíada Copernicus de Matemática

Davi Lucas Marques de Freitas, um estudante do 2º ano do Ensino Médio e medalhista em 36 competições científicas nacionais e internacionais, representará o Brasil e o Espírito Santo em uma olimpíada internacional de matemática em Nova York. Ele recebeu essa honra após passar na seletiva online da Olimpíada Copernicus de Matemática.

Atualmente o Manhuaçuense Davi Lucas Marques de Freitas, reside em Vitória- ES, e vai participar da Copernicus Olympiad, é uma competição de matemática que foi projetada para incentivar os alunos a usar e desbloquear seu potencial participando de eventos globais.

A palavra “Copernicus” é uma menção a Nicolau Copérnico (1473-1543), o homem que fez uma declaração revolucionária de que o Sol estava imóvel no centro do Universo, e assim, a Terra estava orbitando em torno do Sol. Ele era um homem de matemática e astronomia.

Da mesma forma, a Copernicus Olympiad é uma competição internacional de renome mundial, onde o aluno participam de competições de Matemática, Física, Ciências Naturais, Astronomia, Segurança Cibernética e Festival de Cinema.

A Copernicus de Matemática é uma olimpíada internacional que será realizada na Universidade de Columbia, em Nova York, no período de 09 a 13 de junho de 2023. As premiações em competições mundiais como essa abrem muitas portas, como bolsas de estudo em universidades estrangeiras – um dos objetivos de Davi Lucas. Para alcançar sua meta, além de medalhista, Davi Lucas é embaixador do Medalhei, uma plataforma de olimpíadas, cursos e comunidade; é professor de matemática em dois projetos voluntários online gratuitos, Olimpic Birds e Estude Melhor; e, por fim, é coordenador de olimpíadas do Instituto Brasileiro de Educação Política (IBEP).

Para colaborar com a campanha: PIX CPF: 052.744.986-55, Wilson Lima de Freitas.

Fonte: Portal Caparaó