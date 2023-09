Manhuaçu sedia encontro sobre as Eleições 2024

Diversos Prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, lideranças e membros de diretórios políticos de toda a região participaram do Encontro de Direito Eleitoral: Eleições 2024, realizada pelos escritórios Luiz Amorim Advogados Associados e Mauro Bomfim Advocacia, na tarde da última sexta-feira, 22/09, no salão nobre do Hotel Itália, no centro de Manhuaçu.

O evento contou com a participação dos advogados Dr. Luiz Amorim e Dr. Mauro Bomfim, além do contador Daniel Gerhard (Real Assessoria Contábil) e os prefeitos Walace Pedrosa (São Francisco do Glória), Wilma Pereira (Santa Bárbara do Leste), Claudinei Clemente (Mutum), Maria Imaculada (Manhuaçu) e Marinalva Ferreira (Simonésia).

Novidades da legislação eleitoral, número de candidatos a vereador por partido, cláusula de desempenho, cálculo de vagas para a Câmara Municipal, regras de propaganda eleitoral estiveram na pauta apresentada pelo Dr. Mauro Bomfim.

O advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Mauro Bomfim, explicou as questões debatidas no encontro de Manhuaçu. “Importante porque todos aqueles que são atores do processo eleitoral precisam conhecer as regras do jogo. Faltando um ano para eleição, nosso encontro veio para mostrar aos pré-candidatos, assessores e partidos políticos como eles devem se organizar. E quem não se organizar agora, principalmente os partidos, não terá chance, até mesmo de lançamento de candidaturas, dado o rigor da Legislação Eleitoral e também por causa das mudanças que estão acontecendo”.

Atuante no Direito Municipal e Eleitoral há vários anos, Dr. Luiz Amorim, pontuou que a cada eleição surgem novidades e muitas regras estão exigindo a modernização das campanhas. “Fizemos esse evento para apresentar mudanças, tanto nas questões contábeis, quanto na legislação eleitoral, desde a última eleição para prefeitos e vereadores. A gente sabe que ano que vem é ano de eleição e todas as pessoas, tanto eleitor, quanto os que vão disputar o pleito, já podem se preparar para que não haja erros e problemas na campanha, na candidatura”.