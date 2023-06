Manhuaçu registra morte por febre maculosa

MANHUAÇU – Conforme comunicado emitido pela prefeitura de Manhuaçu, o município registou um caso de morte por febre maculosa. A vítima é um homem, tinha 54 anos, que possuía comorbidades como diabetes, hipertensão e cardiopatia. O óbito aconteceu no último dia 26.

Nota de pesar

“A Prefeitura de Manhuaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município registrou um óbito por febre maculosa em 26 de abril de 2023. Como de praxe, após o conhecimento do fato, a Vigilância em Saúde do município procedeu com a investigação, sendo confirmada a infecção.

O paciente do sexo masculino, tinha 54 anos e possuía comorbidades, como diabetes, hipertensão e cardiopatia. Era morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, mas relatou ter tido contato com áreas com presença de carrapatos, como o bairro Ponte da Aldeia e Bom Pastor, ambas próximas ao rio.

A Prefeitura de Manhuaçu se solidariza com a família e roga a Deus para que conforte os seus corações.

A Prefeitura de Manhuaçu ainda informa, que a melhor forma de prevenção é evitar ir em locais que possam ter infestação de carrapatos, e que caso não seja possível, fazer uso de repelente, associado ao uso de roupas compridas e claras, além de equipamentos de proteção, como o uso de botas. Outra forma de prevenção é a capina e limpeza de pastos e lotes.

A febre maculosa tem cura. Ao sentir os primeiros sintomas, como febre alta, dores de cabeça, dor no corpo intensa e cansaço, procure atendimento médico o mais rápido possível.

Manhuaçu, 1º de junho de 2023”