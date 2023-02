MANHUAÇU – PM cumpre mandado de busca e apreensão em desfavor de menor infrator.

Nesta semana, a Polícia Militar tomou conhecimento que um menor infrator, envolvido com crimes de homicídio e tráfico de drogas no município de Manhuaçu, havia retornado para a cidade, onde segundo informações, estaria sendo ameaçado de morte.

Diante deste cenário, como estratégia de prevenção aos homicídios, a Polícia Militar iniciou tratativas junto ao Ministério Público e Poder Judiciário para possibilitar a internação do menor em um centro socioeducativo.

E na tarde desta quarta-feira, 15/02, equipes da Polícia Militar conseguiram localizar o menor infrator de 16 anos no bairro Santana, onde durante as buscas, ainda foram localizadas com ele 09 buchas de maconha e R$61,00 em dinheiro.

Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão o adolescente foi apresentado ao Poder Judiciário para o cumprimento da medida socioeducativa de internação.