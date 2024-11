Manhuaçu marca presença na SIC 2024

DA REDAÇÃO – Pelo segundo ano consecutivo a tradição e a força do café de Manhuaçu esteve presente na Semana Internacional do Café – SIC 2024, que ocorreu entre os dias 20 e 22 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte. A Prefeitura de Manhuaçu esteve presente com um stand, apoiando os nossos produtores e mostrando a qualidade do nosso ouro verde.

A SIC é um dos maiores eventos voltados ao café, trazendo para quem participa e os visitantes, novos produtos e práticas, além de proporcionar a troca de experiências. “Em 2023 estivemos presentes em parceria com as Matas de Minas e desta vez, viemos trazer uma nova perspectiva sobre o nosso café para a SIC. Estamos exaltando a qualidade do nosso produto, trazendo os nossos produtores para o evento para que conheçam novas práticas e equipamentos, além de terem a oportunidade de negociarem o seu café”, destacou Sandro de Souza Tavares, Secretário de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente.

Nesta edição, a Prefeitura proporcionou a ida dos dois campeões do 11º Concurso de Qualidade de Café de Manhuaçu, Silvana da Silva Teixeira e Fabiano Diniz. “Isso aqui é um sonho realizado. Nunca imaginei que pudesse estar em um evento como esse, com o meu café, representando Manhuaçu”, disse Silvana. “Agradecemos a Prefeitura de Manhuaçu por proporcionar esta oportunidade para nós produtores, de termos este espaço aqui e mostrarmos a qualidade do nosso café”, ressaltou Fabiano.

A prefeita Imaculada esteve presente no segundo dia da SIC, onde pôde presenciar o movimento do stand e acompanhar os produtores. “Mais uma vez nos fizemos presente na SIC, que é uma grande oportunidade de nos posicionarmos e mostrarmos a importância de Manhuaçu no cenário cafeeiro, além é claro de podermos apoiar os nossos produtores”, comentou a Prefeita.

Produtores em destaque

Mais uma vez produtores de café de Manhuaçu são destaque e recebem prêmios durante a SIC 2024. O produtor Ercilei José de Oliveira, foi o segundo melhor café do país na 8ª edição do Concurso NossoCafé da Yara Brasil na categoria cereja descascado. No Coffee of the Year, a produtora Angélica de Fátima Costa ficou em oitavo lugar.

Na premiação do Golden Cup Brasil, Fabiano Diniz foi o grande campeão. Já no 8º Cupping de Cafés Especiais do ATeG Café + Forte, do Sistema Faemg, tivemos o jovem João Pedro de Souza Salazar Ribeiro recebendo três prêmios, 1º lugar pelo Matas de Minas Natural, como produtor mais jovem com a melhor nota e 2º lugar no geral. Na categoria cereja descascado, Guilherme Tadeu de Melo foi o segundo colocado pelo Matas de Minas e o produtor Márcio José Caldeiras Rodes foi premiado na categoria Conilon, ficando na 3ª colocação.

