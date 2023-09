Manhuaçu define terreno para construção do hospital da Fundação Cristiano Varella

Manhuaçu avança no projeto de receber uma unidade hospitalar especializada no tratamento de oncologia. Foi aprovado o projeto da Prefeitura de Manhuaçu para que seja feita a doação de uma área de 10.248,71 m² ao lado do loteamento Cristal Bandeira para a Fundação Cristiano Varella, que administra o Hospital em Muriaé.

A construção será um marco para a saúde do município e um ganho extremamente importante para as pessoas que buscam o atendimento oncológico. O projeto de lei fez a doação de uma área institucional da Prefeitura de Manhuaçu, na avenida principal, próxima ao loteamento Cristal Bandeira. O terreno é muito bem localizado e com topografia excelente.

A Fundação Cristiano Varella é considerada o maior complexo oncológico de Minas Gerais e diante dessa realidade, é uma instituição que está em crescimento físico, tecnológico e humano e que se dedica, acima de tudo, ao combate ao câncer.

Como parte do planejamento estratégico da Fundação Cristiano Varella para ampliar os serviços de saúde para a população, Manhuaçu é considerada estrategicamente localizada na região de abrangência da instituição, com uma população significativa e muitos municípios atendidos.

Além de Manhuaçu, a construção do hospital do câncer no município trará enormes benefícios para a população de toda a região, que hoje tem que se deslocar e muitas das vezes se alojar na cidade de Muriaé ou se internar na instituição para tratamento de sua doença, o que desgasta não só o paciente, mas todos os familiares.

Conforme o projeto de lei aprovado pela Câmara de Manhuaçu, “com a instalação do hospital oncológico em Manhuaçu, além das facilidades e comodidades para o tratamento, um número muito maior de pessoas poderá ser atendida, o que justifica o inequívoco interesse público para a doação do imóvel à Fundação Cristiano Varela”.

O projeto ainda prevê o prazo de um ano para o início da construção, contados a partir do registro da escritura de doação.

Carlos Henrique Cruz