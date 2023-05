Manhuaçu confirma segunda morte por dengue em 2023

Foi confirmada, nesta terça-feira (30), a segunda morte em decorrência de dengue em Manhuaçu. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é uma mulher de 86 anos. Ela era hipertensa e cardiopata e morreu no último dia 02.

Após a suspeita ser levantada, foram realizados exames pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em Belo Horizonte, para confirmar a causa da morte.

Em abril, um paciente de 51 anos que deu entrada no Hospital César Leite, no dia 11, morreu três dias depois por dupla infecção: dengue e chikungunya. Segundo a SMS, ele tinha problemas cardíacos e fazia a utilização de medicação específica. O homem era morador da região central de Manhuaçu.

De acordo com o Painel de Monitoramento de Casos de Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Manhuaçu tem até o momento 3.524 casos suspeitos e 3.508 casos confirmados de dengue desde o início do ano. São dois óbitos confirmados e um em investigação.

Em relação à chikungunya, são dois casos prováveis e dois confirmados, com uma morte registrada. Não há casos suspeitos nem confirmados de zika.

A prefeitura de Manhuaçu emitiu uma nota sobre a confirmação da segunda morte por dengue, afirmando que se solidariza com a família e que tem trabalhado, juntamente com a Força Estadual de Enfrentamento às Arboviroses para combater o mosquito transmissor. A administração municipal ainda pede o apoio da população para evitar a proliferação do aedes aegypti.

