MANHÃ TRÁGICA NA BR-116

Acidente entre carreta e caminhão resulta na morte de quatro pessoas

MANHUAÇU – Um grave acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (15). A colisão entre uma carreta, placas de Laranjal/MG, e um caminhão, placas de Domingos Martins/ES, resultou em quatro pessoas mortas.

Segundo as primeiras informações, morreram o motorista Carlos Eduardo da Silva Lucas, 38 anos, a filha Clara dos Santos Lucas, 15 anos, e uma mulher (que não havia identificada oficialmente até o final dessa edição), que estavam na carreta e o motorista do caminhão Avelino Bassani, 65 anos, do distrito de Realeza (Manhuaçu). Outra informação é que Carlos Eduardo seria de Muriaé.

Sargento Alcinei disse que os bombeiros militares foram acionados as 4h desta terça-feira. “A informação inicial era que houve uma colisão entre uma carreta-baú e um caminhão caçamba e que a carreta estaria em chamas. Descolocamos com duas viaturas. Assim que chegamos ao local, constamos o fato e que houve uma colisão frontal. Imediatamente começamos a debelar a chamas e tivemos que usar um líquido gerador de espuma, pois o tanque da carreta havia sido rompido e o combustível está queimando. Desta forma, debelamos o incêndio. Infelizmente tivemos quatro óbitos no local”, contou o bombeiro militar.

O policial rodoviário federal, Edson Rhodes, explicou a ocorrência. “Por volta de 4 da manhã, a empresa EcoRioMinas fez um contato conosco na unidade da PRF em Realeza nos informando que havia acontecido uma colisão entre dois veículos de grande porte: uma carreta e um caminhão caçamba. De imediato, a equipe se deslocou para o local e nos deparamos com esse acidente de grandes proporções. Um dos veículos se incendiou. No primeiro momento, nós conseguimos detectar duas vítimas fatais. Em decorrência das chamas não foi possível acessar o interior de um dos veículos de imediato. Após a contenção das chamas, por parte do Corpo de Bombeiros, conseguimos acessar o compartimento interno de um dos veículos envolvidos e localizamos mais duas vítimas fatais, infelizmente, no total de quatro vítimas fatais”.

O PRF Rhodes frisou que é muito precoce concluir o que aconteceu, mas a princípio, há indícios que o condutor da carreta invadiu a contramão de direção e veio colidir frontalmente com o caminhão, que se deslocava sentido a Caratinga.

O motorista do caminhão foi identificado como Avelino Bassani, morador de Realeza. Ele havia saído de casa de madrugada e se deslocava para trabalhar na manhã desta terça-feira.

Equipes da concessionária que administra a rodovia EcoRioMinas e do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. A perícia da Polícia Civil adotou os procedimentos no local.

Com informações Portal Caparaó