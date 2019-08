Manhã festiva na Apae de São Sebastião do Anta

Homenagem para alunos-atletas que conquistaram 13 medalhas no Jemg; inauguração do Centro-Dia e entrega de duas motocicletas à PM

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA- 13 medalhas conquistadas, sendo cinco de ouro, cinco de prata e três de bronze. Esse foi o balanço do desempenho dos alunos-atletas da Apae Escola de Educação Especial Viva a Vida, de São Sebastião do Anta.

Sandy Rodrigues, Evellyn Ramos Tameirão, Leandro Castro Rodrigues, Isac Militino Barbosa e Gabriel Wesley Valeriano Pereira competiram na modalidade Atletismo PCD, nas provas de corrida 100, 150 e 250 metros, arremesso de peso e salto em distância. Eles foram treinados pelos professores de Educação Física, Elielson Carlos Neves e Gleiciele Amaral.

A Apae realizou um evento na manhã de ontem, para homenagear os alunos, além da inauguração do Centro-Dia de Referência para Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e a entrega de duas motocicletas XRE 300 à Polícia Militar.

O JEMG

Dos alunos que competiram, dois são portadores de deficiência visual e nas provas de pista (corridas) foram acompanhados por guias. Sandy foi acompanhada pela professora Gleiciele e Leandro pelo professor Elielson.

Elielson explica como os treinamentos são realizados, considerando a falta de recursos específicos para as aulas. “O treinamento tem a parte inicial, medial e final. Começamos numa quadra com os alunos, depois levamos para o campo e para adaptação de terreno, trabalhamos com eles na rua e tem morro também. Utilizamos os morros da cidade para melhorar a resistência dos alunos na parte de corrida. A parte de arremesso de peso, utilizamos de materiais recicláveis, litros com areia e brita; treinamos com aqueles halteres de academia, um quilo, dois quilos que nós quebramos, fica só a bolinha. E vamos adaptando, o que não temos adaptamos para fazer o treinamento dos meninos”.

Diante das dificuldades, Elielson considera o resultado dos alunos como muito satisfatório. “A Apae de São Sebastião do Anta, um município muito pequeno, competindo com o Estado todo e conseguimos nos Jogos Escolares Minas Gerais, terceiro lugar no módulo II sub-18 e terceiro lugar no sub-14”.

Andréa Andrade Corrêa Duarte, presidente da Apae, enalteceu a participação dos alunos no Jemg. “Fico extremamente emocionada, vemos que eles treinam muito e os nossos professores são excelentes. Eles foram convidados pelo estado e chegaram lá, conseguimos medalhas e troféus. Eles treinam no ginásio e campo do município, que muitas vezes está ocupado, então usam aqui a porta da Apae, ali dentro no espaço que nós temos e graças a Deus, se sobressaíram muito bem”.

CENTRO-DIA

O Centro-Dia de Referência é uma unidade pública especializada que atende jovens e adultos com deficiência que não têm autonomia e dependem de outras pessoas. As famílias dessas pessoas também são atendidas no Centro-Dia. No local, são desenvolvidas atividades que permitam a convivência em grupo; cuidados pessoais; fortalecimento das relações sociais; apoio e orientação aos cuidadores familiares; acesso a outros serviços e a tecnologias que proporcionam autonomia e convivência.

O Centro-Dia, inaugurado ontem, oferecerá atenção integral à pessoa com deficiência e, ao mesmo tempo, serve de apoio às famílias dos 90 usuários que são atendidos no local, conforme frisa a presidente Andréa. “O Centro de Referência vem com o objetivo de promover a autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida daqueles deficientes que precisam de outras pessoas. É uma casa, que montamos num espaço só, não tem paredes, com cozinha, quarto, sala e ambiente de jogos; para que eles possam aprender a tirar uma roupa do guarda roupa, forrar uma cama, deitar-se sozinho, assistir uma televisão, fazer um lanche, sentar-se à mesa”.

O local oferecerá uma equipe completa, composta por terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social, educador físico, professor de Artes e Música e orientador.

ENTREGA DE MOTOCICLETAS

Durante o evento, também foi realizada a entrega das duas motocicletas à PM. Andréa explica o que possibilitou esta aquisição que foi destinada aos militares. “A Apae fez um projeto para o Fórum de Inhapim e fomos contemplados com a verba de prestação pecuniária, para que pudéssemos ceder essas motocicletas à PM através de um termo de comodato”.

Sargento Quirino, comandante do Destacamento de São Sebastião do Anta, ressalta que as motocicletas vão dar mais agilidade ao trabalho desenvolvido no município. “Pra nós é muito importante essa entrega das motos, será mais uma ferramenta no enfrentamento da criminalidade, principalmente a criminalidade violenta que assola as nossas pequenas cidades. Locais onde viaturas convencionais não conseguem passar, essas motocicletas vão conseguir dar mais agilidade no nosso atendimento policial”.