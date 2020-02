Manchester dá goleada e garante vaga nas semifinais

INHAPIM – Neste domingo (2), foi disputada mais uma rodada da Copa Rádio Clube de Futebol Regional. Foram 21 gols marcados nos quatro jogos, média de 5,25 gols por partida.

Na cidade de Bugre, o time da casa conseguiu sua primeira vitória na competição ao derrotar o Regaste do Vale Verde por 3 a 1. Em Engenheiro Caldas, o Chelsea venceu o Barcelona de Iapu por 3 a 2.

No estádio Lindolfo Lopes de Faria, campo do Belém, o América derrotou o Santa Clara por 4 a 2, destaque para o atacante Batista que marcou três gols. E em Ubaporanga, o Manchester goleou por 6 a 0 o Barro Branco de São João do Oriente, mantendo 100% de aproveitamento e garantindo vaga para as semifinais em primeiro lugar no grupo B.

A última rodada da fase classificatória será disputada no próximo domingo (9), onde vai definir os classificados para a fase semifinal.

Em Iapu -Barcelona x Bugre

Em São João do Oriente – Barro Branco x Chelsea

Em Vale Verde – Resgate x América

Em Inhapim – Santa Clara x Manchester

Grupo A

Manchester 9 pontos

América 7 pontos

Chelsea 6 pontos

Bugre 3 pontos

Grupo B

Santa Clara 6 pontos

Barro Branco 4 pontos

Resgate 0 ponto

Barcelona 0 ponto