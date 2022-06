Malote com R$ 58 mil é furtado na porta de banco

Polícia Militar segue em busca de informações sobre os autores

CARATINGA– As imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento em que um malote contendo R$ 58 mil é furtado de uma mulher na avenida Olegário Maciel, no final da tarde dessa segunda-feira (30/5).

A vítima, uma mulher de 28 anos, contou que passava pela avenida Olegário Maciel, quando desceu do carro para entrar numa agência bancária e depositar um malote contendo cerca de 58 mil reais.

A mulher foi surpreendida por uma moto, ocupada por dois homens, e disse que o garupa teria descido e tirado o malote das suas mãos, relatando ainda que eles não teriam apresentado armas ou falado nada. A vítima tentou puxar o malote de volta, mas não teve forças suficientes.

Os autores teriam fugido descendo a avenida Olegário Maciel em uma motocicleta Honda Tornado de cor preta. Equipes realizam rastreamento para identificar e prender os autores.

POLÍCIA MILITAR

De acordo com o tenente Fábio, a Polícia Militar recebeu informações de quem uma motocicleta teria feito o acompanhamento de um veículo que transportava valores de uma empresa de Caratinga, e quando a vítima desceu foi surpreendida por um motociclista. “Logo que a Polícia Militar tomou conhecimento dos fatos começou o rastreamento e está tentando levantar informações, como a placa do veículo e outros detalhes. Uma viatura sempre fica no local, mas o trabalho da PM é dinâmico e infelizmente no momento não tinha uma”.

Segundo o oficial, trata-se de uma modalidade de crime que não é normal acontecer em Caratinga. “Então, gostaria de repassar para as pessoas que trabalham com empresas, que procurem priorizar a transferência via eletrônica, não transportar grandes quantias em dinheiro, nunca transportar no mesmo horário e dia. Esse tipo de trabalho exige um atenção especial, a pessoa deve observar se não está sendo acompanhada, é um serviço que a gente recomenda que seja feito por homens e que tenha total atenção ao desembarcar do veículo e entrar na agência bancária”, explicou o oficial da Polícia Militar.