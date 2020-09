CARATINGA – No último sábado (20), mais uma vez a Polícia Militar precisou intervir em uma grande aglomeração no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-116, no bairro Limoeiro.

Foi constatado que mais uma vez, um grupo de pessoas em motos e carros já iniciavam ações para aglomerar e fazer uso de som automotivo em alto volume.

Rapidamente os veículos foram identificados e os condutores notificados.

Os condutores acataram as ordens, desligaram o som e se retiraram do local.