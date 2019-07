Mais uma obra concluída em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Santa Bárbara do Leste continua em pleno desenvolvimento e nos últimos dias a Prefeitura concluiu mais uma importante obra: O calçamento da Rua Francisco Martins de Medeiros.

A rua está localizada atrás da Igreja Matriz e representa um dos acessos à região central da cidade. De acordo com a prefeita Wilma Pereira, esse calçamento é de grande importância, pois beneficia o trânsito de veículos e de pedestres, oferece mais segurança aos alunos da Escola Estadual Monsenhor Rocha, que ainda utilizam as dependências da Igreja para estudarem, além de deixar a cidade ainda mais bonita e bem cuidada.

Segundo o secretário de Obras, Ivanilson Duarte, o projeto foi executado em um mês e representa uma grande conquista da administração pública municipal. O Secretário ressaltou que mesmo diante das dificuldades financeiras, advindas da dívida que o Estado acumulou com Santa Bárbara do Leste, (cujo valor é superior a três milhões de reais), a Prefeitura continua executando seu trabalho de forma séria e eficiente e assim, promove o pleno desenvolvimento de Santa Bárbara do Leste.

