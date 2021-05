Mais uma etapa de obras é concluída em Dom Cavati

DOM CAVATI – Mais uma etapa está sendo concluída nas obras de revitalização e paisagismo nos canteiros centrais do bairro São Paulo.

De acordo com informações da administração do prefeito José Santana Júnior, o “Juninho da Saúde”, foi realizado o serviço de concretagem da pista de caminhada, fixação de lixeiras e bancos de praça. “Uma obra de suma importância para os moradores daquela localidade, que poderão em breve contar com um complexo de lazer estruturado, dando um visual novo para o bairro São Paulo. Muito em breve mais essa melhoria estará sendo entregue a população cavatense”, enfatizou o prefeito.