Mais um radar entrará em operação na MG-329, em Caratinga

Sete novos radares foram instalados nas rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) nesta semana. Operando inicialmente em caráter educativo, os equipamentos começarão a autuar os condutores que ultrapassarem a velocidade máxima regulamentada a partir da próxima terça, 27.

Um destes novos radares está situado no km 9,50 da MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. O limite de velocidade é 60 km/h.

Na última semana entrou em operação outro radar na rodovia, no km 1,70.