Mais um ônibus que saiu Caratinga é interceptado

Viação Presidente e prefeitura de Caratinga falam sobre a situação

CARATINGA – Mais um ônibus da Viação Presidente que saiu de Caratinga foi interceptado. O fato ocorreu na manhã de ontem. O bloqueio foi motivado por decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) que proíbe que os ônibus vindos de cidades que não adotaram ou interromperam as medidas de isolamento social recomendadas pelas autoridades de saúde entrem na cidade.

Um passageiro, que pediu para não ser identificado, gravou um vídeo durante o desembarque no meio da estrada, às margens da BR-381, em Sabará. Ele disse que o ônibus saiu de Caratinga na quarta-feira (8), às 23h30, e chegou em Belo Horizonte na manhã de ontem. Ainda conforme o passageiro, 19 ocupantes que vinham de Caratinga, Timóteo e Ipatinga, foram obrigados a descer na estrada e depois acessaram a cidade normalmente.

Diante do bloqueio por parte da Administração Municipal de Belo Horizonte do ônibus que partiu de Caratinga, a Prefeitura entende que a manutenção da rota por parte da Viação Presidente foi uma atitude errônea, pois era sabido a restrição imposta pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Por meio de nota, a BHTrans afirmou que a fiscalização de ônibus, originários de outros municípios, está sendo realizada em cumprimento ao decreto 17.326, assinado pelo prefeito Alexandre Kalil, na terça-feira (7). A empresa destacou, porém, que não se incluem na proibição, o transporte público individual de passageiros, o transporte de cargas, táxis, carros de passeio, ambulância, dentre outros.

Já a Prefeitura de Caratinga criticou a manutenção da rota por parte da Viação Presidente. “Foi uma atitude errônea, pois era sabido a restrição imposta pela Prefeitura de Belo Horizonte”, segundo a nota. A prefeitura também afirmou que está tomando medidas para proteger a saúde e minimizar os impactos na economia da cidade, e que até o momento, não apresenta nenhum caso confirmado de contaminação por coronavírus.

VIAÇÃO PRESIDENTE

Por meio de nota a viação Presidente disse que “o ato de fiscalização deveria ter sido desencadeado de modo informativo, cooperativo e voltado a orientar e não simplesmente punir, e punir de modo desumano passageiros idosos, crianças e mulheres que se encontravam no interior do ônibus”. A empresa enfatizou que foi um “agir autoritário desacompanhado do elemento humanitário”.

NOTA DA PREFEITURA DE CARATINGA

“A Prefeitura de Caratinga tem tomado medidas no sentido de proteger a saúde e minimizar os impactos na economia da cidade, levando em conta o panorama atual do município, que até o momento não apresenta nenhum caso confirmado de contaminação por coronavírus. A flexibilização do funcionamento do comércio, com a exigência do cumprimento de todas as normas sanitárias e outras medidas para evitar a aglomeração de pessoas mantendo o distanciamento, vai de encontro com a necessidade do momento.

Acreditamos que o Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, assim como todos, tem a liberalidade de determinar medidas mais ou menos restritivas, dentro da realidade que o seu município se encontra, para evitar a circulação ou entrada de pessoas, a fim de conter a proliferação do coronavírus na cidade”.