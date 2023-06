Mais um exame de faixa da Associação Korion de Desportos

CARATINGA – Neste último sábado (18), a Associação Korion de Desportos promoveu seu exame de faixa para os alunos dos núcleos da Academia Esporte Fitness, Esporte Clube Caratinga, Academia X-Trainers, Academia Corpo e Saúde de Ubaporanga, América Futebol Clube e também alunos de Santa Bárbara do Leste e Escola Liber. Compareceram cerca de 150 alunos acompanhados de seus familiares e amigos.

“Queremos agradecer o apoio da Escola Liber, através de seus diretores, pela disponibilização do espaço que foi de muita valia, pois em Caratinga há poucos locais que comportam muitos alunos e familiares, e estes eventos tem a finalidade de mostrar aos pais e amigos o que cada aluno aprende durante as aulas, seja sobre movimentação ou a parte mais importante, a disciplina, que a arte marcial promove aos seus praticantes e o que a Korion procura proporcionar a seus filiados.”, observou mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN Internacional e presidente da Korion.

Estiveram no apoio do evento os professores Jobi Ferreira, Weliton de Oliveira, Mateus Soares, Thales Henrique Bagli, Caio Renato Anacleto, e instrutores Rafael Boy, Rodrigo Soares, Marcos Davi e Heitor Melo. “Os alunos tanto do América quanto os de Santa Bárbara e da Escola Liber fizeram um bom exame, aplicando todas as técnicas aprendidas durante as aulas e quero aqui agradecer a direção da Escola Liber que me proporcionou neste ano ensinar o Taekwondo a seus alunos”, pontuou o professor Weliton, faixa preta 2º DAN.

Já o professor Jobi Ferreira, faixa preta 2º DAN, salientou: “Agradecemos aos apoiadores dessa modalidade que muito ajuda a sociedade em geral, e dizer que estaremos cada vez mais formando cidadãos de bem no futuro, pois além de ensinarmos uma arte marcial, ajudamos no comportamento do ser humano”.

Agora a Korion intensifica os treinos para futuros eventos em Caratinga e região, já se preparando também para o exame no mês de dezembro onde contará com a participação de cerca de 300 alunos.