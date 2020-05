Mais três casos positivos de covid-19

CARATINGA- Foram diagnosticados mais três pacientes positivos para covid-19 no município de Caratinga. Um dos casos é a esposa do paciente positivo de 31 anos, detectado pelo Laboratório São Marcos, informado no último fim de semana. Os outros dois casos são de São João do Jacutinga.

De acordo com a secretária de Saúde Jacqueline Marli, inicialmente é preciso fazer um alerta. “É sabido por todos nós que estamos entrando em um período em que o clima está sofrendo uma alteração. Estudos comprovam que os números de casos confirmados tendem a aumentar”.

O município de Caratinga tem quatro casos confirmados para o covid-19. Em relação ao primeiro, a secretária afirma que clinicamente o paciente está “muito bem”, neste momento praticamente nem apresentando sintomas mas continua no isolamento domiciliar. “Nosso segundo caso trata-se de uma pessoa do sexo feminino, de 31 anos, precisamente esposa do nosso primeiro caso confirmado. É uma profissional de saúde da instituição Casu. Ela está cinicamente bem, temos conversando diariamente. O Casu está tomando todas as medidas com relação aos contatos dessa funcionária”.

Jacqueline ainda afirmou que o município realizou na totalidade, 28 testagens rápidas de pessoas que tiveram contato com este primeiro caso de covid-19 registrado no município. Todas foram descartadas.

Em relação a outros dois casos positivos, tratam -se de sogra e genro, moradores do distrito de Caratinga. Uma pessoa do sexo masculino, 35 anos, que tem a profissão de lavrador faz tratamento no estado de São Paulo foi o primeiro da família a se infectar. “Esteve lá nos últimos dias e quando fizemos a investigação do caso, tivemos ciência que ele teve contato com um membro da sua família em São Paulo, que é positivo para covid-19. Esse paciente lá foi acompanhado e até já apresentou resultado de cura, mas, na ocasião este membro da família do nosso paciente estava infectado e eles tiveram contato. Subtende-se que ele chegou doente no município de Caratinga”.

A secretária acrescentou que, no dia 27 de abril, este homem começou a ter os primeiros sintomas do vírus, tendo procurado atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) junto da sogra, que também se sentia mal. “Interessante que os sintomas dele iniciaram no dia 27 e os da sogra no dia 25, ou seja, até antes do genro. Foram notificados, material foi coletado considerando histórico de viagem de um dos pacientes e o resultado saiu no final da noite de ontem, sendo detectável para o covid-19”.

Jacqueline Marli finalizou com uma fala chamando a população à cooperar, sendo “todos por todos e Deus por todos”. “É interessante chamar atenção porque quando falo que estamos vivenciando um tempo diferente e precisamos ser protagonistas de uma nova história para nosso munícipio é que precisamos nos conscientizar que temos que fazer a nossa parte. Não quero que um membro da minha família seja infectado, acredito que você também não queira que o seu vizinho, seus pais, seu filho, seja infectado. E se nós não protagonizarmos uma história diferente, nós seremos vítimas desse vírus, que pode ser até mortal”.

185 casos descartados

Conforme boletim emitido na tarde de ontem, o total de 185 casos foram descartados em Caratinga. Em relação a pacientes residentes em Caratinga, são 192 casos notificados, quatro confirmados e 157 casos descartados. 131 segue em investigação, cinco pacientes permanecem internados e quatro óbitos foram descartados.

Já considerando os pacientes residentes em outros municípios e notificados em Caratinga, 50 casos foram notificados e 28 descartados. 22 seguem em investigação, cinco pacientes permanecem internados e seis óbitos foram descartados.