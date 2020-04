Mais três casos em investigação para covid-19

Em relação ao boletim de quarta-feira (15), número de casos suspeitos passou de 192 para 195

CARATINGA- Em relação ao boletim epidemiológico emitido na última quarta-feira (15), mais três casos estão em investigação para covid-19 em Caratinga. As notificações passaram de 192 para 195. O número de casos descartados se manteve em 68.

Até as 16h15 de ontem, eram 127 casos em investigação; com nove pacientes internados, sendo quatro deles residentes no município de Caratinga.

Das 195 notificações, 26 notificações se referem a pacientes de Santa Rita de Minas, Inhapim, Ubaporanga, Nova Iguaçu/RJ, Piedade de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, São Paulo/SP, Timóteo e São Sebastião do Anta.