Mais escolas retomam o ensino presencial

DA REDAÇÃO- Nesta segunda-feira (28), mais escolas da rede estadual de Minas Gerais foram autorizadas a retornar com as atividades presenciais. Considerando o último boletim do Plano Minas Consciente, mais 79 escolas, em 20 municípios, voltam a ter estudantes em sala de aula. Na lista estão as escolas estaduais Menino Jesus de Praga, Engenheiro Caldas, Juarez Canuto de Souza e Maria Alves da Silveira.

São unidades de ensino localizadas em cidades inseridas nas ondas amarela ou verde, e que as prefeituras não apresentaram restrições ao retorno das aulas. Elas se juntam a outras 81, em 14 cidades, que tiveram a retomada na semana passada.

Ontem também foi a vez de professores de 28 escolas em nove municípios voltarem às atividades presenciais. Durante a semana, serão feitas atividades de acolhimento e, nestas unidades de ensino, os alunos voltam na segunda-feira da semana seguinte, em 5/7. Somando todas as escolas com volta autorizada de professores e estudantes, o total é de 188 unidades de ensino com a implementação do ensino híbrido.

Critérios

Sempre que algum município for classificado na onda amarela ou verde, incluindo microrregiões, a retomada das atividades presenciais será possível, desde que não exista nenhum decreto municipal de impedimento.

Havendo disponibilidade, o retorno sempre se dará primeiramente com o acolhimento dos professores e profissionais nas escolas em uma semana e, na semana seguinte, com a volta dos alunos. Essa dinâmica gradual e alternada – de acolhimento primeiramente dos profissionais e na outra semana dos alunos – deve prevalecer para a retomada em cada unidade de ensino.

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) reforça que as famílias devem ficar atentas às comunicações feitas pelas escolas para que recebam todas as orientações necessárias. Em caso de dúvidas, o contato com o gestor escolar é de extrema importância para esclarecimento das informações da sua unidade de ensino.

A retomada das atividades escolares presenciais se dará a partir dos anos iniciais do ensino fundamental, nível de ensino com estudantes em fase de alfabetização e com maior necessidade de apoio presencial para o processo de aprendizagem e para a criação de vínculos com as escolas e os professores.

A volta será gradual, começando com as turmas de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e é facultativa às famílias. Sendo assim, nos casos que os pais ou responsáveis optarem por não liberar o estudante ao ensino presencial, será mantido o regime totalmente remoto, para garantir a continuidade dos estudos. O estudante que optar em permanecer estudando de forma remota, continuará desenvolvendo suas atividades sem prejuízos.