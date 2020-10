Mais dois óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19

CARATINGA– Caratinga registrou nesta quarta-feira (14), dois óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19. São duas mulheres, sendo uma idosa, 97 anos, que residia no centro de Caratinga e uma paciente de 46 anos, que morava no Bairro Esperança. Elas estavam internadas no Casu Hospital Irmã Denise. Agora, o município já contabiliza 61 mortes de pacientes que tiveram resultado positivo para Coronavírus.

Ontem foram registrados mais oito casos da doença e mais nove pacientes recuperados. Os dados do boletim epidemiológico apresentam o acumulado de 1.763 casos confirmados, 59 casos em acompanhamento, 1.643 pacientes recuperados e 61 óbitos confirmados.