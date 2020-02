Mais de R$ 13 mil são roubados em farmácia no Centro

CARATINGA – A Polícia Militar registrou um roubo de R$ 13.428,00, em um farmácia que fica na rua Miguel de Castro, no centro da cidade. O crime aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (17). Um dos autores já foi identificado pela polícia.

As vítimas contaram à polícia que chegaram ao local dois indivíduos, sendo um deles é magro, alto, moreno, tem cabelos curtos, trajava blusa branca colorida nas mangas, calça de tecido tectel preta com listras brancas nas laterais. Ele calçava botinas e usava boné roxo com a aba para trás por baixo do capacete preto; o segundo indivíduo é baixo, moreno claro, magro, trajava camisa cinza clara, bermuda cinza escuro com listras vermelhas e brancas, com botina, capacete preto e uma mochila clara com estampa colorida.

Os suspeitos entraram na farmácia e o indivíduo mais alto com uma arma cromada (semelhante a uma garrucha), anunciou o roubo, numa parte onde tem caixa, já que o estabelecimento também funciona como correspondente bancário, e levaram a quantia de R$ 13.428,00 em espécie. Em seguida, os autores evadiram sentido à Praça da Estação em uma motocicleta Yamaha YBR cor preta, que estava estacionada do lado de fora.

Ao ser verificado nas imagens das câmeras de segurança da farmácia, foi percebido que às 17h19, os indivíduos passaram na porta do estabelecimento, e a poucos metros dali, pararam, retiraram os capacetes e em seguida, retornaram e os colocaram novamente, anunciando o roubo.

MOTO RECUPERADA E SUSPEIÇÃO

Durante rastreamento, foi encontrada na Praça da Estação a motocicleta utilizada pela dupla. Havia contra esse veículo a queixa de furto/roubo. Então, a moto foi removida ao pátio credenciado.

A PM recebeu informações que os autores teriam evadido por um matagal que dá acesso ao bairro Doutor Eduardo. Após as informações, guarnições se deslocaram até a rua Radialista Nailton Gomes, onde uma mulher, através de fotos e imagens das câmeras de segurança, reconheceu um dos suspeitos como sendo seu filho de criação, no caso, um menor de 17 anos. A mulher disse ainda que o adolescente estava com as mesmas vestimentas que havia saído de casa para trabalhar, bem como, esteve em sua casa com uma motocicleta preta. A PM conversou ainda com a irmã do menor, e ela ao ver fotos e as imagens das câmeras de segurança, também afirmou ser ele um dos suspeitos.

A Polícia segue em rastreamento para localizar o menor e o comparsa que agiu junto dele no roubo, no entanto, eles não tinham sido detidos até o final dessa edição.