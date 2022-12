Mais de R$ 10 mil, drogas, arma de fogo e munições apreendidos pela Polícia Militar

CARATINGA – Uma grande apreensão de drogas, arma de fogo, munições e dinheiro foi realizada pela Polícia Militar no final da noite desse sábado (10).

Em patrulhamento pelo bairro Santo Antônio, militares depararam com o autor de 19 anos, que ao notar a aproximação policial, fugiu sentido rua Tiradentes, quando ele dispensou uma sacola contendo R$ 10.517,00, um revólver calibre 38 municiado, um coldre de couro, 68 buchas de maconha, 302 papelotes de cocaína e 145 pedras de crack.

O jovem foi acompanhado, mas não foi possível alcançá-lo. Ele é conhecido no meio policial, principalmente, pelo tráfico de drogas. Até fechamento da edição o autor não havia sido localizado. O material foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.