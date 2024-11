Mais de 630 crianças e adolescentes são vítimas de crimes contra a dignidade sexual por mês em MG

Tassi destaca que o estupro, por exemplo, é “fruto de processos”. “Primeiro passa a ter intimidade e depois toca. Se a vítima já tiver sido preparada para o enfrentamento, você estará instrumentalizando-a para buscar ajuda: seja com choro, seja com grito”.

A não notificação do crime é outra realidade destacada pelo especialista em segurança pública e que dificulta as autoridades a terem a real noção do quadro no Estado. “Em muitos dos casos a criança se cala. Ela deixa de contar e, consequentemente, de pedir ajuda pois tem vergonha e, como já dito, em alguns dos casos o agressor é aquele ao qual ela está submetida ao cuidado”.

As consequências na vida das vítimas são imensuráveis, conforme alertado por Tassi, principalmente no que se refere “a sanidade”. Por conta disso, a assistência médica é necessária. As penas para os crimes contra a dignidade sexual podem chegar a 30 anos.