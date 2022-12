Mais de 40 pinos com cocaína apreendidos no bairro Aparecida

CARATINGA – Em uma ação realizada no início da madrugada desta segunda-feira (5), a Polícia Militar apreendeu 42 pinos de cocaína, um porção de maconha, R$357,00 e dois celulares na rua Sebastiana Maria de Jesus, bairro Nossa Senhora Aparecida. Os militares conduziram ainda três indivíduos, 17, 20 e 28 anos.

Em operação pelo bairro Nossa Senhora Aparecida, militares viram três indivíduos correndo e entrando em um beco. Em uma escada que liga ao segundo andar de um imóvel, foi abordado o autor de 28 anos, que foi submetido a busca pessoal e com ele foi encontrado um aparelho celular. Os outros dois indivíduos foram vistos pulando uma janela que dá acesso aos fundos de uma casa. Questionado, o rapaz disse que havia alugado tal residência, e que estava com as chaves, mas que não conheceria tais indivíduos que entraram na casa.

O rapaz abriu o portão para que fosse possível averiguar quem pulou a janela. Assim que a guarnição entrou, já foram abordando o jovem, tendo sido com ele apreendida uma quantia de R$ 167,00, e um adolescente que portava R$ 50,00. Questionados, ambos alegaram que já tem o costume de frequentar tal casa, mas que nesta data ao avistarem a viatura policial, correram e entraram na casa pelos fundos.

Foi realizada uma busca no imóvel, e na varanda dos fundos, foi localizada uma pochete preta, e em seu interior a quantia de R$140,00, uma porção de maconha e 42 pinos com cocaína.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.