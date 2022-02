Mais de 4 mil caratinguenses ainda não tomaram segunda dose

CARATINGA- 4.252 caratinguenses ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19 em Caratinga. O vacinômetro ainda revela 16.851 pessoas já tomara a dose de reforço.

Conforme os dados divulgados pela Secretaria de Saúde, até esta terça-feira, já foram aplicadas 140.535 doses da vacina que imuniza contra o Coronavírus. Trata-se do resultado do somatório de 62.290 vacinados com a primeira dose, 58.668 que receberam a segunda, 1.605 imunizados com a dose única, aqueles que já tiveram a dose de reforço e 491 crianças de 5 a 11 anos, vacinadas com a primeira dose.

PANORAMA DA DOENÇA

Ontem, o município confirmou 76 novos casos da doença. O acumulado é de11.786 casos confirmados, dos quais 862 seguem em acompanhamento e 10.604 pacientes já são considerados recuperados para a doença. 321 óbitos foram contabilizados desde o início da pandemia.

Já o Casu-Hospital Irmã Denise registrou nesta terça-feira, 26 pacientes internados em UTI, sendo 20 positivos na ala adulto e cinco na ala pediátrica.

Dos pacientes com diagnóstico positivo para a doença, sete são de Caratinga, dois de Ipanema, um de Inhapim, um de Santa Rita de Minas, um de Timóteo, três de Ubaporanga, um de Mantena, dois de Manhuaçu, um de Pocrane, um de Campo Belo, um de de Governador Valadares, dois de Imbé de Minas, um de Santa Margarida e um de Vargem Alegre.

Ainda um paciente com suspeita para a doença, internado na UTI Adulto, que é de Inhapim.