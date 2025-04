Mais de 300 alunos concluem cursos técnicos do ‘Trilhas de Futuro’, uma parceria com a Jairo Grossi

CARATINGA – Seguir um sonho nem sempre é uma escolha fácil. Para muitos estudantes, ter a oportunidade de fazer um curso técnico exige esforço, dedicação e força de vontade.

Mudanças, adaptações e novas relações. Camila Leal, concluinte do curso técnico de Radiologia, sabe bem disso. É que durante um ano e meio, ela enfrentou estrada, várias vezes na semana, por mais de 2h, por dia, para estudar: “Valeu muito a pena! O ‘Trilhas’ é uma oportunidade que ninguém deve jogar fora. É para poucos. Foram três semestres vindo para Caratinga, saindo de São Pedro dos Ferros (17h30 e retornando às 23h30), isso é para quem quer mesmo. Eu estou muito feliz. Nem Deus conseguiria explicar a minha satisfação, hoje!”, contou, emocionada.

Camila faz parte dos mais de 300 alunos que concluíram, na noite da última sexta-feira (28/03), os cursos técnicos do Trilhas de Futuro, 3ª edição – um programa do governo de Minas Gerais em parceria com a Escola Professor Jairo Grossi, mantida pela FUNEC.

“Neste momento o nosso sentimento é de missão cumprida. Durante o curso, esses estudantes tiveram a oportunidade de acessar conhecimento e realizar diversas práticas, sem falar no contato com o campo de atuação. Então, eu só posso reafirmar que esta tem sido uma parceria de muito sucesso.”, disse a diretora da Jairo Grossi, professora Eci Fernandes.

A cerimônia, que aconteceu no ginásio do Centro de Convenções FUNEC, contou com a presença da chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Educação, Ana Costa Rego, e da superintendente Regional de Ensino, Landislene Gomes.

Agora, centenas de jovens – dos cursos técnicos em Agropecuária, Enfermagem, Estética, Farmácia, Radiologia, Saúde Bucal e Segurança do Trabalho – estão aptos para serem inseridos no mercado de trabalho.

“Essa parceria: governo do Estado e Funec, tem trazido bons frutos. Aqui nós temos alunos de vários municípios que circundam e da nossa própria cidade de Caratinga. Todos eles saem daqui qualificados, prontos para atuarem em suas áreas. E isso nos orgulha e prova que continuamos firmes na nossa premissa de levar Educação para todos.”, reforçou o diretor executivo da Fundação Educacional de Caratinga, Sanderson Dutra.