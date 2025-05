Mais de 30 mil clientes da Energisa podem receber até 65% de desconto na conta de luz, mas ainda não utilizam o benefício

A Energisa está realizando mutirões nos CRAS de Manhuaçu para fornecer orientações sobre esse desconto

DA REDAÇÃO – Imagina receber até 65% de desconto na conta de luz? Esse é um benefício ao qual mais de 30 mil consumidores da área de concessão da Energisa Minas Rio têm direito, mas não estão aproveitando. O programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), uma iniciativa do Governo Federal, oferece até 65% de desconto na conta de energia para consumidores de baixa renda. Um dos principais motivos para a não utilização desse benefício é o cadastro desatualizado no portal do Governo Federal e da Energisa.

Atualmente, a Tarifa Social é concedida automaticamente para as famílias inscritas no CadÚnico. Mas para que isso aconteça é essencial que os dados do Cadastro Único sejam os mesmos do titular da conta de energia.

Caso a família atenda ao requisito de possuir renda per capita familiar de meio salário-mínimo e ainda não esteja no CadÚnico, é importante solicitar o benefício e buscar mais informações nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) de todo o Brasil.

“Para o consumidor receber o benefício, é fundamental que os dados do Cadastro Único estejam atualizados e correspondam ao titular da conta de energia. Caso haja qualquer dúvida ou necessidade de atualização, recomendamos que os clientes procurem o CRAS mais próximo”, orienta Ana Maria Jorge, coordenadora de Atendimento da Energisa Minas Rio.

Energisa na comunidade

Para orientar os clientes a entender melhor a conta de energia e garantir esse benefício, a Energisa está realizando mutirões nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da região. Nessas ações, os consumidores podem receber orientações e assistência para regularizar o cadastro. As visitas ocorreram nos municípios de Ubá, Visconde, Muriaé, Manhuaçu, Cataguases e Leopoldina, no estado de Minas Gerais, e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.

Saiba mais sobre a Tarifa Social e diversos outros serviços através dos canais digitais da Energisa:

Energisa On: Aplicativo para celular

Site: www.energisa.com.br

Gisa: https://www.energisa.com.br/gisa

Call Center: 0800 032 0196