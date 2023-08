Mais de 30 gatos são mortos envenenados em condomínios de Cuiabá

Pelo menos oito condomínios residenciais de Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana da capital, registraram casos de envenenamento de gatos entre julho e agosto deste ano. Foram mais de 30 casos contabilizados pelos moradores nas seguintes regiões:

Condomínio Residencial Tuiuiú – 6 Gatos

Serra Azul – 4 Gatos

Morada do Parque – 3 Gatos

Santa Barbara – 1 caso em apuração

Ed. Diana – 2 Gatos

Residencial Wantuil de Freitas – 4 Gatos

Condomínio Ilhas Canárias – 6 Gatos

Residêncial Padova – 6 Gatos

Uma moradora do Edfício Diana, em Cuiabá, contou que uma gata deu à luz a três filhotes, que foram ‘adotados’ pelos moradores, mas ela começou a ouvir reclamações de alguns vizinhos sobre a presença dos animais na áreas comuns.

“Todo mundo dava um pouco de água e comida para eles, mas eu sempre escutava alguns reclamando dos gatos. A gente tem umas filmagens de uma moradora, que ela não podia ver a comida dos gatos, que jogava fora. Ela tirava os potinhos de comida dos gatos e jogava fora”, contou.

Ainda segundo a moradora, que não quis ter a identidade divulgada, dois gatos já morreram no condomínio. O primeiro, um filhote, foi levado ao veterinário com indícios de envenenamento e acabou morrendo, posteriormente. Tempo depois, uma gata apareceu com a boca sangrando e também não resistiu.

O protetor animal independente Marlon Figueiredo, contou que mora em um dos condomínios e está ajudando os demais moradores a registrarem Boletim de Ocorrência para que os casos sejam investigados.

Marlon disse que, em uma reunião com a Diretoria de Bem-Estar Animal de Cuiabá, foi informado que a entrada da diretoria em condomínios não é permitida e que as denúncias devem ser feitas à Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA).

A Polícia Civil foi procurado, mas não deu retorno até esta publicação.

