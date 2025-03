Mais de 250 produtores rurais receberão assistência técnica e gerencial gratuita do Sistema Faemg Senar na Zona da Mata

DA REDAÇÃO – Produtores rurais de Manhuaçu, Divino, Espera Feliz, Dores do Turvo, Alvinópolis, Dom Silvério, Muriaé, Raul Soares e Santa Margarida se preparam para receber assistência técnica e gerencial gratuita por meio de programa especial do Sistema Faemg Senar, articulado localmente pelos Sindicatos de Produtores Rurais.

Ao todo, 270 pequenos e médios produtores serão atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG nas cadeias de bovinocultura de leite e de corte, cafeicultura e silvicultura a partir de abril de 2025.

Centenas de produtores da região já participam do programa ATeG na região e os novos grupos reforçam o compromisso do Sistema Faemg Senar com o desenvolvimento da agropecuária local.

Durante o Programa os produtores rurais recebem visitas mensais de técnicos especialistas por dois ou quatro anos, com resultados econômicos e sociais significativos, como destaca o gerente do Sistema Faemg Senar em Viçosa, Marcos Reis.

“Observamos o aumento de produtividade, diminuição de custo de produção, melhoria da qualidade dos produtos, além, é claro, da aplicação de mais tecnologia na atividade rural. Também percebemos o maior engajamento da família e a sucessão familiar bem encaminhada”.

Parcerias

Os municípios de Raul Soares e Santa Margarida receberão grupos do ATeG Café+Forte. Os cafeicultores terão a oportunidade de alavancar seus negócios rurais por meio de quatro anos de acompanhamento técnico. Nesses municípios os grupos acontecerão por meio de parceria com as prefeituras locais.

A aproximação com os representantes do poder executivo foi feita pelos Sindicatos do Produtores Rurais das cidades. O gerente do Sistema Faemg Senar em Viçosa, Marcos Reis, comemora o apoio dos municípios.

“Visitamos as autoridades para apresentar o Programa e os benefícios para os produtores rurais e para a economia local e ele veem o potencial e o valor do Programa ATeG”, concluiu.