Mais de 250 exames preventivos gratuitos realizados em Manhuaçu com o Programa Saúde Itinerante

Depois de passar com sucesso por Dom Silvério, realizando 267 exames preventivos, a segunda parada da carreta do Programa Saúde Itinerante na Zona da Mata foi em Manhuaçu

MANHUAÇU – Nos dias 12 e 13 de junho, a ação do Sistema Faemg Senar e do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu realizou 255 exames preventivos contra os cânceres de pele, mama, colo do útero e próstata e fizeram a diferença principalmente vida dos moradores do campo.

Um grupo de 15 mulheres do distrito de São Pedro do Avaí se organizou para ir até o local dos atendimentos. A agente de saúde Renata Araújo comemorou a oportunidade. “Nós temos feito há 23 anos essa campanha de prevenção ao câncer na comunidade e essa oportunidade de fazer os exames gratuitamente foi um incentivo.”

A iniciativa foi bem recebida também pela comunidade de Dom Correia. Moradora da região, Cleusa Dornelas destacou os benefícios do programa. “Economia de tempo e de dinheiro para nós, não poderia ser melhor! Espero que muitas pessoas tenham essa oportunidade.”

Geane Lima, da comunidade Barreiro de Cima ressaltou que cuidar da saúde da mulher é cuidar com a família. “Essa iniciativa do Sindicato é muito importante porque incentiva a prevenção”, comentou.

Os homens também participaram do Saúde Itinerante. Entre eles o vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, Márcio Rodes, que destacou a relevância da ação que pare ele, “mostra a preocupação do Sindicato com a vida e a saúde do produtor, e devolve a ele o imposto recolhido, com serviços de qualidade e com responsabilidade”.

O presidente da entidade, Antônio Teodoro Dutra acrescentou que “a população merece atenção à saúde para se desenvolver, por isso o Sistema Faemg Senar e Sindicato assumem esse compromisso, que vai além de levar conhecimento com os cursos”.

João Dornelas, do distrito de Dom Correia fez o rastreamento para câncer de pele e o PSA. “É uma correria imensa no nosso dia a dia e nós, principalmente os homens, não paramos um pouco para cuidar da saúde. Uma ação como essa é importante porque nós ajuda a cuidar do nosso maior patrimônio”.

A prefeita Maria Imaculada Dutra agradeceu a parceria do Sistema Faemg Senar e Sindicato. “A prevenção é o foco de promoção da saúde no município e ficamos honrados em receber essa que é a carreta da saúde e do amor”.