Mais de 2 mil livros foram distribuídos na 6ª edição da Feira Literária

O evento aconteceu no dia nacional do livro

CARATINGA – Aconteceu na manhã da última sexta-feira (29), no centro de Caratinga, a sexta edição da Feira Literária José Lacerda da Cunha. Mais de dois mil livros foram disponibilizados para toda a população. O Coreto Ronaldo Calazans, na praça Cesário Alvim, se transformou em uma grande biblioteca, que rapidamente foi sendo consumida pelos amantes da leitura. João Pedro Gomes de 11 anos disse que se sente muito feliz em ter a oportunidade de ter novos livros. “Ler é sempre uma aventura. Eu gosto de me divertir com as histórias dos livros.”

A Feira Literária é realizada pela Academia Caratinguense de Letras, e pelos parceiros, Fundação Educacional de Caratinga, a FUNEC; o Movimento Amigos de Caratinga, o MAC; Lions Clube Caratinga Itaúna, e o Tiro de Guerra de Caratinga. “No dia nacional do livro, essa foi uma grande oportunidade de fomentar o hábito da leitura.” disse a escritora Marilene Godinho.

Muitas crianças e adolescentes, marcaram presença mostrando que o futuro depende da educação e cultura, disponíveis na arte das palavras. “A intenção é despertar e fomentar o gosto pela leitura, o gosto pelo livro. Estamos muito felizes com o resultado da feira”, afirma Lígia Maria dos Reis, que é presidente da ACL – Academia Caratinguense de Letras. O escritor professor Eugênio Maria Gomes, um dos idealizadores da feira, destacou a emoção em ver o livro como agente transformador de tantas histórias. “Vejo esse movimento com muita alegria, essa é a verdadeira festa do livro. É uma grande satisfação ver o jovem buscando a leitura, buscando a amizade com o livro”.