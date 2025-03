Mais de 140 mil clientes ficaram sem energia por árvores na rede elétrica em 2025

Poda preventiva evita interrupções de energia elétrica

DA REDAÇÃO – Árvores e rede elétrica não combinam! Em 2025, mais de 140 mil clientes ficaram sem energia na área de concessão da Energisa Minas Rio, devido a árvores na rede elétrica.

Esse número representa quase um terço das ocorrências de 2024. Assim como a iluminação pública, a poda em espaços públicos e urbanos é de responsabilidade da prefeitura e deve ser realizada de forma preventiva. Já nos imóveis residenciais e comerciais, essa responsabilidade é do proprietário ou inquilino. Por questões de segurança, a Energisa realiza as podas nas árvores que estão muito próximas à rede elétrica, assegurando que não haja riscos para a população. No entanto, a Energisa apenas retira os galhos que estão na rede, devendo a poda ser concluída pelo órgão responsável.

Na realização dos trabalhos seja de poda ou de limpeza de faixa, a distribuidora utiliza técnicas atuais, bem como tecnologias de ponta, a exemplo do caminhão com cesto-aéreo que atinge uma altura de 20 metros. Esse investimento representa uma evolução em relação aos caminhões de até 13 metros utilizados pelas equipes, ampliando a capacidade operacional. A Energisa também investe em ferramentas de alta tecnologia, como podadores de galhos com acionamento à distância e motopodas de maior potência, aprimorando a eficiência e a segurança das atividades.

De acordo com Valtair Teodoro, gerente de Construção e Manutenção, o trabalho da empresa visa garantir a segurança da comunidade e evitar ocorrências no fornecimento de energia.

“Quando existe vegetação sob a rede, os galhos em contato com a rede elétrica podem ocasionar curtos-circuitos, rompimento de cabos, interrupção do fornecimento de energia e até mesmo energizar a árvore, elevando o risco de incêndio e choque elétrico. Isso é ainda mais perigoso em dias de chuvas e ventania”, explica.

Por esse motivo, é necessário plantar espécies adequadas e manter os cuidados com a poda preventiva para que a árvore não avance sobre a rede elétrica.

Fique atento ao plantio correto

A sombra produzida por uma árvore é muito boa. Mas, antes de plantar uma árvore, é importante avaliar se a espécie é a correta para o local, considerando a altura e o raio de copa que ela poderá atingir na fase adulta. Por isso:

-Não plante árvores próximas ou embaixo de redes previamente instaladas;

-O plantio em calçadas, sob a rede elétrica, deve ser planejado, respeitando os limites de árvores de pequeno porte com altura máxima de 4m;

-Escolha plantas e árvores que não cresçam muito no seu jardim;

-Na área rural, respeite a faixa de servidão da rede elétrica, devendo ter uma distância mínima de segurança de 10 metros em relação ao traçado da rede.

Em caso de acidente, cabos partidos ou interrupção de energia, entre em contato com a Energisa pelos canais digitais:

📱 Energisa On: Aplicativo para celular

🌐 Site:

www.energisa.com.br

Gisa:

https://gisa.energisa.com.br/

Call Center: 0800 032 0196