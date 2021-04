Mais de 1000 pessoas vacinadas contra Covid-19 em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nesta quinta-feira (08) Santa Bárbara do Leste registrou uma nova marca expressiva de pessoas vacinadas contra a Covid-19. Os números repassados pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que 1044 já receberam a primeira dose da vacina e 277 pessoas receberam a segunda dose do imunizante.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o público vacinado até o momento é composto por pessoas com idade superior a 65 anos e por profissionais da saúde, dos setores público e privado.

A expectativa da Secretaria de Saúde é de que, em breve, novas doses da vacina cheguem para que seja possível dar continuidade à Campanha e garantir a imunização de um número cada vez maior de moradores.

A prefeita Wilma Pereira parabenizou a Equipe da Saúde pelo profissionalismo, dedicação e humanidade com que vem realizando a campanha de combate à Covid-19 no município. Para a prefeita, mais que profissionais, eles têm sido verdadeiros heróis e heroínas, que sempre têm uma palavra de conforto e de esperança para a população que necessita.

Assessoria de Comunicação