Mais de 100 profissionais treinados para instrutoria do Senar Minas este ano

Os aprovados credenciados ministram cursos em todo o estado

DA REDAÇÃO – Este ano, 109 profissionais de diversas áreas do conhecimento foram preparados pelo Sistema Faemg Senar para atuarem como instrutores nos cursos de Formação Profissional Rural e eventos de Promoção Social realizados pela entidade.

Uma das etapas mais importantes do processo é a capacitação metodológica ministrada pela coordenadora pedagógica do Sistema, Cristiane Trigueiro e sua equipe. Nessa fase, composta por momentos de teoria e prática, os candidatos à instrutoria conhecem o modo de ensino-aprendizagem praticado pelo Senar Minas e aprendem a aplicá-lo.

“Eles conhecem as técnicas instrucionais e avaliativas que utilizamos nos nossos eventos e aprendem a fazer, fazendo, já que apresentam uma microaula ao final do treinamento”. Segundo Trigueiro, aliar o conhecimento técnico que os profissionais já possuem a lições sobre didática é valioso para o desenvolvimento do trabalho em campo com os produtores e trabalhadores rurais e seus familiares.

“O Sistema Faemg Senar preza pela qualidade no atendimento às pessoas e, por isso, essa é uma etapa classificatória em que a aptidão dos profissionais é avaliada. O candidato que consegue um resultado positivo segue o processo de cadastramento para atuar como instrutor do nosso Sistema”, explicou.

O agrônomo Kelton Gomes passou por essa etapa em setembro e posteriormente pelo estágio. Já na etapa de cadastramento, ele destaca a importância do treinamento metodológico. “Para mim foi um diferencial imenso, não só para aprender a dar as aulas de um curso do Sistema Faemg Senar, para lidar com as pessoas e valorizar a sua experiência prática do campo”.

Última turma do ano reúne 33 participantes

Esta semana a última turma do treinamento metodológico está no Escritório Regional do Sistema Faemg Senar em Viçosa. São 33 candidatos das áreas de Drone, Bovinocultura, Irrigação, Cafeicultura, Caprinocultura Gestão de Pessoas, Administração, Segurança no Trabalho, Saúde Bucal, Produção de alimentos, Mecanização Agrícola, Defensivos agrícolas e Turismo Rural. Todos podem utilizar a estrutura da Universidade Federal de Viçosa para ministrar microaulas com mais precisão.

O médico veterinário Evandro Ferreira que é especialista em caprinocultura de leite e pretende ministrar cursos nessa área avalia a formação como um momento crescimento profissional. “É incrível, conhecer novas técnicas aplicadas para a manutenção do aprendizado contínuo”.

Evandro, que já atuou no Sistema Faemg Senar como técnico de campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG Caprinocultura de leite, afirma que a produção de leite de cabra e derivados está ganhando espaço principalmente nas pequenas e médias propriedades rurais. “Atuar com os cursos do Sistema Faemg Senar pode transformar a vida dos produtores participantes que buscam essa atividade interessante e promissora”.

Resultado

Os aprovados no treinamento estarão aptos para participar das últimas etapas do processo, que incluem estágio, credenciamento e supervisão.

Vale destacar que, em 2024, um importante parceiro na realização de algumas turmas treinadas foi o Sicoob Crediminas, que assim como o Sistema, acredita no desenvolvimento coletivo e no potencial econômico do agronegócio mineiro.