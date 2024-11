Mais de 100 cafeicultores participaram de circuito de palestras na região das Matas de Minas

DA REDAÇÃO – Otimizar recursos e baixar custos por meio de uma boa gestão. Essa foi a lição deixada aos cafeicultores durante palestras realizadas por especialistas nos encontros do Circuito Agro BB em Durandé, Martins Soares, Manhumirim e Viçosa este mês. “Profissionalismo nos tratos, pontualidade nas ações, conhecimento, e estratégias na comercialização são fundamentais diante dos atuais desafios”, afirmou o agrônomo e consultor master do Sistema Faemg Senar, Henrique Santos.

Mais de 100 pessoas participaram da iniciativa do Sistema Faemg Senar e Banco do Brasil levou informações sobre os desafios na produção e comercialização na cafeicultura atual e sobre o acesso ao crédito rural. Além de Henrique, o técnico de campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG Café+Forte, Michel Silva também ministrou palestras técnicas. Já as informações sobre crédito rural e o Plano Safra foram passadas por especialistas do Banco do Brasil.

Aprendizado

Em Viçosa, a estudante do curso Técnico em Agronegócio do Senar, Juliana Souza afirmou que o debate enriqueceu seus conhecimentos sobre a cafeicultura, além de proporcionar o encontro com profissionais e produtores rurais.

Para ela, o esclarecimento sobre questões técnicas e financeiras “promove melhoria na gestão e produtividade dentro da área, propondo alternativas tecnologias e com sustentabilidade econômica para o campo”. A tutora do curso, Vilma Matias, reforçou ainda que, eventos como o Agro BB complementam e fortalecem “a formação dos estudantes e os aproxima dos fundamentos do agronegócio”.

O gerente do Sistema Faemg Senar em Viçosa, Marcos Reis destacou que a iniciativa foi fundamental para orientar os produtores rurais e profissionais da área em um momento desafiador. “Tratamos de como os cafeicultores podem se planejar melhor para o próximo ano, com mais informações sobre o mercado. Sabemos também que o crédito é fundamental para alavancar a atividade deles e aumentar a qualidade do café”.

O vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhumirim e agente de desenvolvimento rural (ADR), Rudson Curcio, salientou que o evento alinhou-se ao compromisso da entidade de “possibilitar o contato do homem do campo com informações estratégicas e práticas mais eficientes”.