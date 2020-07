CARATINGA- Nesta quinta-feira (9), mais 33 pacientes foram diagnosticados com covid-19 em Caratinga. De acordo com os dados do boletim epidemiológico, foram contabilizados 2179 casos notificados, 440 casos confirmados, 1523 descartados e 216 seguem em investigação. 17 pacientes estavam internados, 14 óbitos foram confirmados e sete descartados. 216 pacientes já foram curados para a doença.