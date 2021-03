Maioria dos internautas do DIÁRIO acredita que Caratinga deve aderir à Onda Roxa

Comitê Extraordinário Covid-19 decidiu manter a microrregião na Onda Amarela do Plano Minas Consciente

CARATINGA- Recentemente, devido à situação da pandemia em Minas Gerais, o Governo do Estado instituiu a Onda Roxa no Plano Minas Consciente. Nessa fase – que, a princípio, tem duração de 15 dias – só é permitido o funcionamento de serviços essenciais e a circulação de pessoas fica limitada aos funcionários e usuários desses estabelecimentos. O deslocamento por qualquer outra razão deverá ser justificado e a fiscalização será feita com o apoio dos municípios e da Polícia Militar.

As regras para os municípios que estiverem na onda roxa incluem a proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção, em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado; a proibição de circulação de pessoas com sintomas gripais, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares; a proibição de realização de reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família que não coabitam; e realização de qualquer tipo de evento público ou privado que possa provocar aglomeração, ainda que respeitadas as regras de distanciamento social.

Na região, municípios como Raul Soares e Manhuaçu, já estão na Roxa, o que tem levantando um assunto nas redes sociais, se Caratinga deveria aderir a esta onda mais restritiva.

A enquete realizada na rede social foi respondida por 196 pessoas. 132 acreditam que o município deve adotar a Onda Roxa do Plano Minas Consciente. Dentre as justificativas estão: “Para o povo parar de aglomerar e perceber que essa pandemia não é brincadeira”. “Porque não temos vacina para todos, aqui a Covid não é levada a sério. Para salvar vidas”. “Para evitar mais gente contaminada, porque há aglomeração em bares e boates”.

Por outro lado, outras 64 pessoas esperam que Caratinga não entre em uma fase tão restritiva. Para Fernanda Fernandes, “a Onda Roxa prejudicaria várias famílias de baixa renda, que dependem do ganho diário”.

Outros internautas ainda opinaram que “já foi visto que não adianta e acaba empobrecendo” e “as contas não param de chegar, não tem prazo maior e inclusive só aumentam”.

ONDA AMARELA

Conforme a avaliação do Comitê Estadual Covid desta quarta-feira (10), a microrregião de Caratinga segue na Onda Amarela e a macrorregião Vale do Aço, na Onda Vermelha.

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 4 0 4 0 VALE DO AÇO CARATINGA 125 50% 88% 76% 84% 12,7 6,9 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 353 51% 66% 92% 97% 2,5 0,6 VALE DO AÇO IPATINGA 250 67% 56% 100% 100% 0,0 0,0

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Parâmetros 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO CARATINGA 6% 54% 18 14 24 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 11% 58% 30 21 24 VALE DO AÇO IPATINGA 37% 68% 32 28 24

NÍVEL CENTRAL SES-MG Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente Parâmetros 1º Corte 2º Corte MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Onda Atual 06/03 a 12/03 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 13/03 a 20/03 VALE DO AÇO CARATINGA Amarela ≥28 Amarela 91,4% VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO Vermelha 0 Vermelha 68,8% VALE DO AÇO IPATINGA Vermelha 0 Vermelha 68,7%

Data de Atualização: 08/03/2021 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 0 4 0 VALE DO AÇO 248 58% 71% 88% 91% 4,4 2,2

Data de Atualização: 08/03/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO 23% 62% 24 20

Data de Atualização: 08/03/2021 Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte 2º Corte MACROS Onda Atual 06/03 a 12/03 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda para 13/03 a 20/03 Pesos VALE DO AÇO Vermelha 0 Vermelha 74%