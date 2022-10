Maior número de votos brancos e nulos em Caratinga foi para senador

CARATINGA- 48.267 eleitores foram às urnas em Caratinga neste domingo (2). Destes, 1.546 anularam o seu voto para presidente (3,20%) e 859 votaram em branco (1,78%). Para governador foram 4.534 votos nulos (9,39%) e 2.941 brancos (6,10%) em branco.

Para deputado federal, 2.241 votos nulos (4,64%) e 2.874 (5,96%) em branco. Para o cargo de deputado estadual 2.479 eleitores votaram nulo (5,14%) e 3.548 em branco (7,35%).

O maior número de votos nulos foi registrado para o cargo de senador (5.204, o que equivale 10,78%). 3.826 votaram em branco (7,93%).

REDUÇÃO DE BRANCOS E NULOS

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse hoje (2) que o primeiro turno das eleições foi marcado pela redução do número de votos brancos e nulos. Os dados foram divulgados durante coletiva de imprensa para apresentação do balanço final do dia de votação.

De acordo com tribunal, entre os 80% dos eleitores que compareceram às urnas foi registrado um número de 4,20% de votos brancos e nulos. Nas eleições de 2018, o índice foi 8,8%.