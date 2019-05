Maio Roxo: ações conscientizam sobre Doenças Inflamatórias Intestinais

CARATINGA – A ALEMDII – Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais – realizou, entre os dias 13 e 21, várias ações de conscientização nas cidades da região. As comemorações do Maio Roxo aconteceram em Ipatinga, Ubaporanga, São João do Oriente, Bom Jesus do Galho, Imbé de Minas e Caratinga. A programação incluiu tenda informativa, palestras, zumba solidária e a iluminação do Coreto Ronaldinho Calazans.

O Maio Roxo é o mês dedicado à conscientização sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs). “A ideia é levar informações ao maior número de pessoas sobre a Doença de Chron e a Retocolite Ulcerativa, que são doenças crônicas e raras, mas que possuem tratamento e precisam ser identificadas o quanto antes”, esclarece a presidente da ALEMDII, Júlia Assis.

A falta de informação sobre as DIIs pode levar a um diagnóstico tardio e causar sofrimento ao paciente. Como aconteceu com o filho de Francisca Rosa de Miranda, moradora da zona rural de Inhapim. “Ele começou a ter os sintomas aos seis anos. Sentia muita dor e ficava muito magro. Rodamos pra todo lado com ele, fomos a vários médicos. Só aos 28 anos ele conseguiu ter o diagnóstico correto”. Francisca conta que o médico indicou ao seu filho que procurasse o apoio da ALEMDII. “Há cerca de um ano ele entrou para a associação e vem recebendo todo ajuda para seu tratamento”.

A informação foi o motivo pelo qual as nutricionistas Patrícia Estevam e Karla Dupim começaram a acompanhar o trabalho da ALEMDII. “Quando a ALEMDII realizou o primeiro congresso regional, nós estávamos na faculdade e nunca havíamos ouvido falar sobre as DIIs. Isso nos despertou interesse. Desde então, somos parceiras da ALEMDII, pois percebemos a importância de ampliar o acesso às informações sobre essas doenças”, diz Patrícia. As nutricionistas são colunistas voluntárias do site da ALEMDII (www.alemdii.org.br), onde dão dicas de alimentação e esclarecem dúvidas, e também participaram das ações de conscientização do Maio Roxo este ano.

A ALEMDII foi fundada em novembro de 2015, em Caratinga, por pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) e familiares, com objetivo de promover a interação e auxílio às pessoas com Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa. Desde então, a associação vem promovendo ações de conscientização, como o Maio Roxo, sempre com parcerias. “Agradecemos a todos que nos apoiaram, como as prefeituras e nossos patrocinadores. É sempre bom contar com parceiros, principalmente quando fazemos trabalho voluntário”, comenta Júlia.

O secretário de Saúde de Imbé de Minas, Érick Gonçalves, afirma que as parcerias também são importantes para o poder público e toda população dos municípios do interior. “Nossa parceria com a ALEMDII já está no segundo ano. Primeiro, fizemos uma capacitação para os agentes de Saúde. Agora, tivemos a tenda informativa e uma palestra. Isso tudo colabora para o setor público melhorar o atendimento aos pacientes”.